Защитник «Сассуоло» прибыл в Киев на подписание контракта с «Шахтером»

Марлон перейдет в донецкий клуб за 12 миллионов евро

Марлон / фото - Getty Images

Бразильский защитник «Сассуоло» Марлон уже в ближайшие дни станет игроком «Шахтера».

По информации источника, 25-летний бразилец прибыл в Киев, где в ближайшее время будут согласованы последние детали сделки и подписан контракт с донецким клубом.

После этого Марлон вместе с другими новичками «горняков» Педриньо и Лассиной Траоре отправится вместе с командой на сбор в Швейцарию.

Напомним, Марлон обойдется «Шахтеру» более чем в 12 миллионов евро.