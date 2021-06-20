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Защитник «Сассуоло» прибыл в Киев на подписание контракта с «Шахтером»

Марлон перейдет в донецкий клуб за 12 миллионов евро
Футбол Примерa (Испания)
14:23
Защитник «Сассуоло» прибыл в Киев на подписание контракта с «Шахтером»
Марлон / фото - Getty Images

Бразильский защитник «Сассуоло» Марлон уже в ближайшие дни станет игроком «Шахтера».

По информации источника, 25-летний бразилец прибыл в Киев, где в ближайшее время будут согласованы последние детали сделки и подписан контракт с донецким клубом.

После этого Марлон вместе с другими новичками «горняков» Педриньо и Лассиной Траоре отправится вместе с командой на сбор в Швейцарию.

Напомним, Марлон обойдется «Шахтеру» более чем в 12 миллионов евро.

Источник: meta-ratings.com.ua Михаил Рыбак
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