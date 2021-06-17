Дания сыграет на подъеме и остановит бельгийскую атаку
Защитник сборной Бельгии едва не завершил карьеру из-за травмы в игре с Россией
Кастань перенес 6-часовую операцию
Фото: Sky Sports
Защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань едва не остался без футбола после матча Евро-2020 против России (3:0).
Он столкнулся с игроком России Далером Кузяевым и получил перелом двойной стенки глазницы. В случае, если бы удар пришелся на 3 см выше, игроку пришлось бы завершить карьеру, сообщает Het Laatste Nieuws.
К счастью, футболист сможет продолжить играть после реабилитации. Кастань перенес 6-часовую операцию.
Остальные матчи Евро-2020 он пропустит.
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