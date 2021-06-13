Защитник сборной Бельгии получил обидную травму в матче с Россией и больше не сыграет на Евро-2020

Для Кастаня турнир завершен

Кастань получает медицинскую помощь / Фото: Getty Images

Защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань больше не сыграет на Евро-2020, сообщает Nieuwsblad.

В матче с Россией (0:3) 25-летний Кастань получил двойной перелом стенки глазницы после столкновения с соперником.

Эту информацию подтвердил и главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

После первого тура в группе В Бельгия лидирует (3 очка), также 3 балла у Финляндии, у Дании и России пока нет набранных баллов.