Денисов: «Симпатии в матче Бельгия – Россия были очевидными»
Защитник сборной Бельгии получил обидную травму в матче с Россией и больше не сыграет на Евро-2020
Для Кастаня турнир завершен
Кастань получает медицинскую помощь / Фото: Getty Images
Защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань больше не сыграет на Евро-2020, сообщает Nieuwsblad.
В матче с Россией (0:3) 25-летний Кастань получил двойной перелом стенки глазницы после столкновения с соперником.
Эту информацию подтвердил и главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.
После первого тура в группе В Бельгия лидирует (3 очка), также 3 балла у Финляндии, у Дании и России пока нет набранных баллов.
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