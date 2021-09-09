Бойко: «Мы могли победить Чехию с большим счетом»
Защитник сборной Чехии поблагодарил украинских фанатов за фантастическую атмосферу на стадионе
Владимир Цоуфал раскритиковал болельщиков собственной команды
14:11
Фото: twitter.com/ceskarepre_cz
Защитник «Вест Хэма» и сборной Чехии Владимир Цоуфал рассказал об атмосфере на стадионе во время товарищеского матча против Украины (1:1):
«Мне жаль, что во время матча с Украиной на стадионе было мало наших болельщиков. У украинцев очень хорошая команда с отличными игроками из «Динамо» и «Шахтера», которые каждый год выступают в еврокубках. У них был Зинченко из «Манчестер Сити»… Странно, что публика не захотела посмотреть на этих футболистов.
Но я должен поблагодарить ту горстку чехов, которые все-таки пришли. И, конечно, благодарность украинским болельщикам, которые создали фантастическую атмосферу. Такая атмосфера лучше, чем ничего».
Напомним, главный тренер сборной Чехии назвал Украину качественной командной.
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