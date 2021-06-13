Защитник сборной Финляндии: «Эриксен был почти мертв»

Шокирующее событие прямо на второй день Евро

Фото - The Independent

Защитник сборной Финляндии Йере Уронен рассказал Sport24 о страшных событиях в матче со сборной Дании, где полузащитник датчан Кристиан Эриксен упал без сознания посреди матча из-за сердечного приступа.

«Единственным желанием было помочь ему. Но единственное, чем мы могли помочь, — это отойти в сторону и не мешать медикам спасать ему жизнь. Единственная важная новость за сегодня — это то, что с Кристианом уже всё хорошо. Всё остальное для меня неважно. У меня у самого на стадионе были жена и ребёнок… Даже не знаю, что сказать. Главное, что обошлось. Он был почти мёртв. И мы решили: что бы ни решила Дания, мы её поддержим. Они были готовы продолжать. Поэтому мы быстро собрались и пошли на поле. Долго сидели и ждали подтверждения».

Неожиданное событие омрачило первый финнов матч на чемпионате Европы в их истории.

Когда футболист отключился, на поле экстренно вышли врачи, которые реанимировали футболиста на протяжении 10 минут. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной. Капитан датчан Симон Кьер делал Эриксену непрямой массаж сердца, пока ждал врачей.

Напомним, стало известно о состоянии футболиста.