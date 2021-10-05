Защитник сборной Финляндии: «Мяч круглый, в матче с Украиной все может случиться»

Гранлунд и Соболь / Фото: УАФ

Защитник сборной Финляндии Альбин Гранлунд поделился ожиданиями от матчей отбора ЧМ-2022. Его слова приводит пресс-служба национальной команды.

В национальной команде каждый отдает всего себя, и по-другому быть не может.

Я еще не смотрел в таблицу, но уже думаю о следующем матче против Украины. У нас хорошие результаты, но мяч круглый – поэтому все может случиться. Все нуждаются в очках, грядут интересные матчи».