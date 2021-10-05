Хавбек сборной Финляндии рассказал, что решит исход матча с Украиной
Защитник сборной Финляндии: «Мяч круглый, в матче с Украиной все может случиться»
Команду проведут очную встречу 9-го октября
Гранлунд и Соболь / Фото: УАФ
Защитник сборной Финляндии Альбин Гранлунд поделился ожиданиями от матчей отбора ЧМ-2022. Его слова приводит пресс-служба национальной команды.
«Рад снова быть в сборной. У нас остаются хорошие шансы в квалификации, и наша цель – стать участника чемпионата мира.
В национальной команде каждый отдает всего себя, и по-другому быть не может.
Я еще не смотрел в таблицу, но уже думаю о следующем матче против Украины. У нас хорошие результаты, но мяч круглый – поэтому все может случиться. Все нуждаются в очках, грядут интересные матчи».
Украина сыграет с Финляндией 9-го октября.
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