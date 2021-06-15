Защитник сборной Португалии: «Важно, чтобы никаких «я» не было на поле, только «мы»

Рубен Диаш / фото - Twitter

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Рубен Диаш рассказал о игре своей команды в предстоящих матчах Евро-2020. Слова игрока приводит официальный сайт UEFA.

Другого пути нет. Так было на Евро-2016 и на других турнирах. Это единственный возможный подход к чемпионату.

Не назвал бы [победы сборной Португалии на Евро-2016 и в Лиге наций] внезапным взлетом. Все дело в многолетней работе и особенностях талантливого состава, который у нас подобрался.

Мы отладили командную игру. Талантливые игроки – это хорошо, но в одиночку никто ничего не выигрывает. Полагаю, что одна из причин успеха этой команды в том, как мы играем. Особенно на больших турнирах, когда интересы команды ставятся выше всего и все работают ради общей цели».