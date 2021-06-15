Защитник сборной Португалии: «Важно, чтобы никаких «я» не было на поле, только «мы»
Защитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Рубен Диаш рассказал о игре своей команды в предстоящих матчах Евро-2020. Слова игрока приводит официальный сайт UEFA.
«Важно придерживаться тех же правил, что привели нас к победе на Евро-2016. Это значит подходить к матчу с чистым умом и играть за команду так, чтобы на поле не было никаких «я», только «мы».
Другого пути нет. Так было на Евро-2016 и на других турнирах. Это единственный возможный подход к чемпионату.
Не назвал бы [победы сборной Португалии на Евро-2016 и в Лиге наций] внезапным взлетом. Все дело в многолетней работе и особенностях талантливого состава, который у нас подобрался.
Мы отладили командную игру. Талантливые игроки – это хорошо, но в одиночку никто ничего не выигрывает. Полагаю, что одна из причин успеха этой команды в том, как мы играем. Особенно на больших турнирах, когда интересы команды ставятся выше всего и все работают ради общей цели».
На Евро-2020 сборная Португалии очутилась в «группе смерти». Но свой первый матч пиренейцы проведут против аутсайдера группы – сборной Венгрии. Победа в этом матче очень важна для Криштиану Роналду и компании, ведь поражение будет фактически равносильно вылету. Да и португальских игроков «Сити» будет ждать новая порция травли от Александра Зинченко.
Матч Венгрия – Португалия состоится сегодня в 19:00 на «Пушкаш-арене».
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