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Защитник сборной Швеции: «Нам предстоит противостояние с Украиной, у которой топовые игроки»

Команды встретятся 29-го июня
Футбол Евро-2020
15:55
Защитник сборной Швеции: «Нам предстоит противостояние с Украиной, у которой топовые игроки»
Эмиль Крафт / Фото: Twitter

Защитник сборной Швеции Эмиль Крафт поделился ожиданиями от матча с Украиной в рамках 1/8 финала Евро-2020.

«Сейчас все силы хочу отдать ради страны. Нам предстоит противостояние против сильной сборной с топовыми исполнителями. Это будет тяжелая битва в одинаковых цветах (шведский флаг также состоит из синего и желтого цветов – прим.)».

Напомним, Украина сыграет против Швеции в рамках 1/8 финала Евро-2020.

Видео трансляция матча Швеция – Украина.

Онлайн трансляция матча Швеция – Украина.

Источник: footballua.tv Петр Приходько
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Швеция – Украина

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