UEFA сделал подборку самых смешных моментов группового этапа Евро-2020
Защитник сборной Швеции: «Нам предстоит противостояние с Украиной, у которой топовые игроки»
Команды встретятся 29-го июня
Эмиль Крафт / Фото: Twitter
Защитник сборной Швеции Эмиль Крафт поделился ожиданиями от матча с Украиной в рамках 1/8 финала Евро-2020.
«Сейчас все силы хочу отдать ради страны. Нам предстоит противостояние против сильной сборной с топовыми исполнителями. Это будет тяжелая битва в одинаковых цветах (шведский флаг также состоит из синего и желтого цветов – прим.)».
Напомним, Украина сыграет против Швеции в рамках 1/8 финала Евро-2020.
Видео трансляция матча Швеция – Украина.
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