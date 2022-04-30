Корниенко: «Украина и Шотландия находятся в одинаковых условиях»
Защитник сборной Украины: «Наши шансы на проход Шотландии – очень высоки»
Кривцов верит, что команда Петракова добьется своего
30 апреля 20:02
Сергей Кривцов / Фото: УАФ
Защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов высказался о грядущем матче с Шотландией в стыках ЧМ-2022. Его цитирует пресс-служба «горняков».
- Какие, по-твоему, шансы Украины против Шотландии?
– Я думаю, что наши шансы очень высоки, как это было до войны. Уже «Динамо» проводит приличное количество дней на учебно-тренировочном сборе, «Шахтер» сейчас также провел хороший тренировочный сбор. Это базовые клубы для нашей сборной, и сейчас все ребята, насколько я вижу, находятся в хорошей форме.
- Сможем ли мы увидеть сборную Украины в Катаре?
– Конечно, я надеюсь, что да. Я никогда не был в Катаре, надеюсь, что будет повод побывать там.