Защитник сборной Украины: «Наши шансы на проход Шотландии – очень высоки»

Кривцов верит, что команда Петракова добьется своего

Сергей Кривцов / Фото: УАФ

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов высказался о грядущем матче с Шотландией в стыках ЧМ-2022. Его цитирует пресс-служба «горняков».

- Какие, по-твоему, шансы Украины против Шотландии?‎‎ ‎

– Я думаю, что наши шансы очень высоки, как это было до войны. Уже «Динамо» проводит приличное количество дней на учебно-тренировочном сборе, «Шахтер» сейчас также провел хороший тренировочный сбор. Это базовые клубы для нашей сборной, и сейчас все ребята, насколько я вижу, находятся в хорошей форме.

- Сможем ли мы увидеть сборную Украины в Катаре?‎‎ ‎

– Конечно, я надеюсь, что да. Я никогда не был в Катаре, надеюсь, что будет повод побывать там. ‎

Матч Шотландия – Украина состоится 1-го июня.