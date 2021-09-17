Защитник сборной Украины получил травму черепа в матче Лиги конференций

Качараба пропустит более месяца

Тарас Качараба в матче с Унионом / Фото: Getty Images

Защитник «Славии» и сборной Украины Тарас Качараба получил травму в матче Лиги конференций против «Униона» (3:1). Об этом сообщает пресс-служба чешского клуба.

У центрбека – перелом скуловой дуги (часть лицевого черепа), он пропустит не менее 4-6 недель.

Качараба вызывался в сборную Украины впервые в сентябре 2021-го года и дебютировал за национальную команду.

Напомним, единственный украинский клуб в Лиге конференций – «Заря» – проиграла «Буде-Глимт» на выезде (1:3).