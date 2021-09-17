«Славия» Качарабы победой дебютировала в Лиге конференций
Защитник сборной Украины получил травму черепа в матче Лиги конференций
Качараба пропустит более месяца
09:15
Тарас Качараба в матче с Унионом / Фото: Getty Images
Защитник «Славии» и сборной Украины Тарас Качараба получил травму в матче Лиги конференций против «Униона» (3:1). Об этом сообщает пресс-служба чешского клуба.
У центрбека – перелом скуловой дуги (часть лицевого черепа), он пропустит не менее 4-6 недель.
Качараба вызывался в сборную Украины впервые в сентябре 2021-го года и дебютировал за национальную команду.
Напомним, единственный украинский клуб в Лиге конференций – «Заря» – проиграла «Буде-Глимт» на выезде (1:3).
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