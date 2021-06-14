Экс-хавбек сборной Украины: «Игра с Северной Македонией будет очень сложной»
Защитник Северной Македонии: «Нужно найти слабые стороны Украины»
Муслиу надеется выйти из группы с командой
Фото: Marca
Защитник сборной Северной Македонии Висар Муслиу надеется, что команда выйдет из группы по итогам группового этапа Евро-2020. Слова игрока приводит vecer.mk.
«У нас еще есть шанс выйти из группы. Нам нужно подготовиться морально, найти слабые стороны Украины и победить с лучшей игрой».
Матч Украина – Северная Македонии состоится 17 июня.
Видео трансляция матча Украина – Северная Македония.
Комментарии 0