Защитник «Севильи» станет первым трасфером «Реала» этим летом

Карло Анчелотти очень заинтересован в Жюле Кунде

Жюль Кунде / фото - Getty Images

Мадридский «Реал» подпишет защитника «Севильи» Жюля Кунде в ближайшее трансферное окно, сообщает Le10Sport.

По информации источника, на покупке Кунде настаивает лично Карло Анчелотти и хочет подписать игрока в первые дни трансферного окна.

Сообщается, что трансфер 22-летнего француза может обойтись «Королевскому клубу» в 80 миллионов евро. В качестве запасного варианта «Реал» рассматривает Пау Торреса из «Вильярреала».

В сезоне-2020/21 Кунде провел 49 матчей за «Севилью», на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.

Напомним, Бэйл намерен объявить о завершении карьеры после Евро-2020.