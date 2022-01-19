«Бетис» выбил «Севилью» из Кубка Испании в доигровке скандального матча
Защитник «Севильи» заинтересован в трансфере в «Ньюкасл»
Бразилец намерен сменить клуб
09:28
Фото: Marca
Защитник «Севильи» Диего Карлос хочет сменить клуб зимой.
У 28-летнего игрока есть предложение от «Ньюкасла». Он попросит клуб отпустить его в АПЛ, сообщает Sky Sports.
Испанцы хотят не менее 80 миллионов евро за своего игрока. В «Ньюкасле» считают эту сумму завышенной. Англичане готовы предложить в два раза меньше.
На счету Карлоса 19 матчей и два ассиста в этом сезоне Ла Лиги.
Прошлым летом «Севилья» не отпустила игрока в «Тоттенхэм».
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