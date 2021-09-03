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Защитник «Шахтера» Бондарь вернулся в строй после тяжелой травмы
Украинец провел первую тренировку в составе дончан
3 сентября 21:56
Валерий Бондар / фото - ФК "Шахтер"
Донецкий «Шахтер» 2 сентября провел тренировку без участия игроков сборной Украины. Занятия команды Роберто Де Дзерби длились менее часа.
Отметим, что к тренировкам вернулся защитник Валерий Бондарь. В апреле футболист получил травму колена и перенес операцию.
Наряду с остальными занимался Педриньо и игроки «Шахтера» U19 Андрей Булеза и Артем Векленко.
Бондарь также попал в заявку клуба на Лигу чемпионов.