Травмированный защитник «Шахтера» и сборной Украины вернется в марте

Повреждение Кривцова оказалось серьезнее, чем ожидалось

Сергей Кривцов / Фото: ФК Шахтер

Центральный защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов вернется на поле в марте.

Центрбек не полетел с командой на первый сбор в Турции. Ожидается, что он пропустит всю зимнюю подготовку к весенней части сезона. Футболист сломал малоберцовую кость. Ранее сообщалось, что Кривцов получил травму из-за гололеда.

Манор Соломон, который также отсутствует на первом сборе, в свою очередь, присоединится к команде уже на втором сборе.

Отметим, что в конце марта сборная Украины проведет стыковой матч в плей-офф ЧМ-2022 с Шотландией.

Напомним, два зимних новичка «Шахтера» уже провели первую тренировку с командой.