Защитник «Шахтера» может перебраться в ряды лидера УПЛ

Болбат близок к аренде

Сергей Болбат / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Сергей Болбат может перейти в «Десну». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, футболист находится в Чернигове. Фланговый универсал близок к аренде в местный клуб.

Отмечается, что зарплату Болбату, скорее всего, будет продолжать платить «Шахтер». В межсезонье 28-летний игрок не отправился на сбор вместе с «горняками», новый тренерский штаб на него не рассчитывает.

Отметим, что «Десна» сохраняет лидерство в турнирной таблице УПЛ, не потеряв ни одного очка после четырех туров. В активе «Шахтера» девять пунктов.