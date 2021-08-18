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Защитник «Шахтера» может перебраться в ряды лидера УПЛ
Болбат близок к аренде
Сергей Болбат / Фото - ФК Шахтер
Защитник «Шахтера» Сергей Болбат может перейти в «Десну». Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, футболист находится в Чернигове. Фланговый универсал близок к аренде в местный клуб.
Отмечается, что зарплату Болбату, скорее всего, будет продолжать платить «Шахтер». В межсезонье 28-летний игрок не отправился на сбор вместе с «горняками», новый тренерский штаб на него не рассчитывает.
Отметим, что «Десна» сохраняет лидерство в турнирной таблице УПЛ, не потеряв ни одного очка после четырех туров. В активе «Шахтера» девять пунктов.
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