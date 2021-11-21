Тренер «Шахтера» прокомментировал перепалку Де Дзерби и Кучука
Защитник «Шахтера»: «Мы сами создали себе с «Рухом» проблемы»
Только после 85-й минуты «горнякам» удалось распечатать владения Панькива
21 ноября 08:39
Валерий Бондарь / Фото: shakhtar.com
Центральный защитник «Шахтера» Валерий Бондарь подвел итоги матча 15-о тура УПЛ с «Рухом» (2:0).
Насколько стрессовый был матч?
Встречаясь с такими командами, надо выходить и решать игру еще в первом тайме. Мы сами создали себе проблему, а уже в конце забили два мяча – это стресс и переживания. «Шахтер» всегда хочет и будет находиться на первом месте. Повторюсь, в поединках с такими соперниками надо забивать еще в первом тайме – потом игра будет идти легче. Матч выдался тяжелый именно из-за того, что не удалось забить в первой части встречи.
Благодаря чему «Рух» показался очень крепким оппонентом для «Шахтера»?
Из-за того, что нам не удалось забить. Трудно, когда одиннадцать человек находятся в собственной штрафной, но если им нравится играть в такой футбол, это их право, их тактика. Таким командам надо забивать гол, и тогда их будет пять-шесть за матч. Надо решать свои моменты, больше создавать и бить по воротам. Думаю, забили бы раньше, было бы легче.
Какой отрезок стал ключевым?
Момент с первым забитым мячом. После пропущенного гола «Рух» открылся, и мы сразу же забили второй. Затем стало легче, мы выдохнули и выиграли.
Напомним, что в турнирной таблице чемпионата Украины у «Шахтера» и «Динамо» равенство очков, но киевляне забили на гол больше.
Комментарии 0