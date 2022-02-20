Защитник «Шахтера»: «На сборах были матчи, в которых пропускали нелепые мячи»

«Горняки» завершили зимнюю подготовку к возобновлению УПЛ

Валерий Бондарь / Фото: Twitter

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь высказался о последнем товарищеском матче команды на сборе – против «Риги» (0:0). Его цитирует пресс-служба «горняков».

«Хотелось бы и на счет посмотреть, так как последний матч заключительного сбора. Думаю, результат тоже важен в этих матчах, поскольку он нам дает уверенность и прибавляет настроения перед чемпионатом.

Хорошо, что не пропустили от «Риги», потому что были матчи, в которых были ошибки и пропускали нелепые мячи. Считаю, в этом матче довольно неплохо сыграли и особо не дали сопернику что-то создать»

Напомним, лучшим бомбардиром «Шахтера» на сборах стал зимний новичок команды.