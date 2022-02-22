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Защитник «Шахтера»: «Нам будет тяжело вскрыть оборону «Металлиста 1925»

Конопля подвел итоги зимних сборов и оценил готовность к возобновлению чемпионата
Футбол Украинская Премьер-лига
11:05
Защитник «Шахтера»: «Нам будет тяжело вскрыть оборону «Металлиста 1925»
Ефим Конопля / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Ефим Конопля подвел итоги зимних сборов и оценил готовность «горняков» к матчу 19-го тура украинской Премьер-лиги против «Металлиста 1925».

Первую половину сборов я пропустил из-за травмы, поэтому после возвращения втягиваться сначала было тяжело. Но постепенно, день за днем я набирал форму и сейчас нахожусь в оптимальных кондициях, как и вся команда. Считаю, что мы хорошо подготовились.

Акцент Де Дзерби на тактике? Это дало нам даже больше не взаимодействие, а понимание и принятие ситуаций, в которых мы находимся в процессе игры, варианты развития событий. А больше вариантов – больше ходов на поле.

Что изменилось в игре после спаррингов? Стали лучше воспринимать ситуацию на поле, действовать быстрее. Это ключевое, что нам поможет.

Команду «Металлист 1925» знаю достаточно неплохо. Соперник хорошо подкован тактически, и нам будет тяжело вскрыть его оборону. Но все в наших силах, мы верим в себя, и это самое главное.

На тренировке делали акцент на быстром переходе из обороны в атаку. Также наигрывали тактические наработки, которые тренируем без сопротивления.

Цели на вторую часть сезона? Будем двигаться от игры к игре и выжимать максимум каждые 90 плюс минут – от стартового свистка до финального.

Ранее определились даты матчей «Шахтера», «Динамо» и других клубов УПЛ в 21-м и 22-м турах.

Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
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Теги

Шахтер Донецк Ефим Конопля Металлист 1925

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