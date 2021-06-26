Защитник «Шахтера»: «Новичок Марлон помогает понять систему Де Дзерби»
Защитник «Шахтера» Марк Мампасси рассказал об адаптации в первой команде «горняков» и о впечатлениях от сбора в Австрии.
«Условия в Австрии на хорошем уровне. Питание, поля, проживание – все хорошо. В коллективе хорошая обстановка.
С адаптацией мне помогает Хочолава. Марлон хорошо знает систему Де Дзерби и подсказывает мне как надо действовать. С ним я подружился еще и потому, что немного говорю на французском и мы друг друга понимаем.
Индивидуальные цели на сборы? Эта система для меня новая, а я всегда хочу учиться новому. И доказать все тренеру. Новым для меня является построение атак, расположение защитников, ведение игры.
Уровень усталости от сборов оценю в 5-6 из десяти. Пока еще нагрузки умеренные».
Напомним, Марлон перешел в «Шахтер» из «Сассуоло», где Роберто Де Дзерби был тренером до украинского клуба.
Ранее Марлон рассказал о периоде своей карьеры в «Барселоне».
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