Защитник «Шахтера»: «Новичок Марлон помогает понять систему Де Дзерби»

Марк Мампасси / Фото: УПЛ

Защитник «Шахтера» Марк Мампасси рассказал об адаптации в первой команде «горняков» и о впечатлениях от сбора в Австрии.

С адаптацией мне помогает Хочолава. Марлон хорошо знает систему Де Дзерби и подсказывает мне как надо действовать. С ним я подружился еще и потому, что немного говорю на французском и мы друг друга понимаем.

Индивидуальные цели на сборы? Эта система для меня новая, а я всегда хочу учиться новому. И доказать все тренеру. Новым для меня является построение атак, расположение защитников, ведение игры.

Уровень усталости от сборов оценю в 5-6 из десяти. Пока еще нагрузки умеренные».