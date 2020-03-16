Защитник «Шахтера» – о матче с «Ромой»: «Смысл выходить на поле, если не верить?»

Валерий Бондарь / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы». Слова центрбека приводит пресс-служба «горняков».

Для нас еще ничего не закончено. Если не верить, то смысл тогда выходить на поле? Есть второй матч: настраиваемся на него с огромным желанием пройти в следующий раунд. Нужно реализовывать все те моменты, которые у нас будут.