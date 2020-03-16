«Шахтер» и «Рому» в Киеве обслужат испанцы
Защитник «Шахтера» – о матче с «Ромой»: «Смысл выходить на поле, если не верить?»
Бондарь считает, что в противостоянии в 1/8 финала ЛЕ еще не все потеряно
16 марта 17:56
Валерий Бондарь / Фото - ФК Шахтер
Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы». Слова центрбека приводит пресс-служба «горняков».
Получил позитивные эмоции и огромное удовольствие от матча с «Десной». Рад игровому времени и победе команды. Хорошие результаты – прежде всего. Думаю, эта победа чуть подняла нам настроение и добавила настроя на предстоящий поединок.
Для нас еще ничего не закончено. Если не верить, то смысл тогда выходить на поле? Есть второй матч: настраиваемся на него с огромным желанием пройти в следующий раунд. Нужно реализовывать все те моменты, которые у нас будут.
Ранее стало известно, кто обслужит «Шахтер» и «Рому» в Киеве.