Суркис: «С предложениями о покупке «Динамо» на меня никто не выходил»
Защитник «Шахтера»: «Очень сильно хотел играть за «Динамо», теперь они – конкуренты»
Карьера Корниенко могла сложиться по совершенно другому сценарию
Виктор Корниенко / Фото - ФК Шахтер
Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко в эфире программы «Auto Гол!» признался, что в детстве хотел выступать в киевском «Динамо».
За какой украинский клуб ты мечтал сыграть, когда был обычным полтавским парнем?
Когда был маленьким, хотел очень сильно сыграть за «Динамо» Киев. Но потом так сложилось, что они – главные конкуренты.
Ранее стало известно, что Корниенко не сможет сыграть за сборную в матче с Бахрейном.