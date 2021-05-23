Защитник «Шахтера»: «Очень сильно хотел играть за «Динамо», теперь они – конкуренты»

Карьера Корниенко могла сложиться по совершенно другому сценарию

Виктор Корниенко / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко в эфире программы «Auto Гол!» признался, что в детстве хотел выступать в киевском «Динамо».

За какой украинский клуб ты мечтал сыграть, когда был обычным полтавским парнем?

Когда был маленьким, хотел очень сильно сыграть за «Динамо» Киев. Но потом так сложилось, что они – главные конкуренты.

Ранее стало известно, что Корниенко не сможет сыграть за сборную в матче с Бахрейном.