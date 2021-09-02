Защитник «Шахтера» отправился в «Александрию»

Впервые в карьере Кирюханцев арендован не «Мариуполем»

Игорь Кируханцев / Фото - ФК Александрия

Защитник «Шахтера» Игорь Кирюханцев перебрался в «Александрию». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

За «горожан» футболист будет выступать на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца 2021 года.

Кирюханцев является воспитанником «Шахтера». За молодежные команды «горняков» провел 53 матча, отличившись одним голом. Интересно, что за первую команду защитник дебютировал в игре с «Александрией».

На взрослом уровне 25-летний игрок провел 81 поединок за «Мариуполь». В них ему удалось отличиться тремя голами и семью ассистами.

Ранее голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин назвал нормальную зарплату для молодого футболиста в Украине.