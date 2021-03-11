Цыганык: «Шахтер» имеет шанс пройти «Рому» лишь при одном условии»
Защитник «Шахтера» подтвердил, что им интересовалась «Бавария»
Но клубы не договорились о трансфере
Додо / Фото: ФК Шахтер
Защитник «Шахтера» Додо подтвердил, что им интересовалась мюнхенская «Бавария». Его слова приводит UOL Esporte.
«Было предложение от «Баварии», но не все зависит только от меня. Я был очень счастлив, ведь я работаю для того, чтобы большие клубы проявляли интерес. Если трансфер не произошел, значит той стороне нужно было быть более напористой. Моя же голова всегда должна быть сосредоточена на «Шахтере».
«Рома» примет «Шахтер» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы сегодня, начало – 22:00.
Видео трансляция матча «Рома» – «Шахтер».
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