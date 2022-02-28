Защитник «Шахтера» просит FIFA расторгнуть его контракт с украинским клубом

Витао намерен покинуть Украину

Фото: ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Витао намерен покинуть команду.

Он обратился в FIFA по поводу расторжения контракта с клубом, сообщает transfers24hr все из-за вторжения РФ в Украину.

По информации источника, подобные действия планируют в ближайшее время предпринять и другие бразильские легионеры «Шахтера», однако на текущий момент подтверждение есть только по Витао.

Отмечается, что португальское посольство помогло легионерам «Шахтера» покинуть Украину.

Контракт Витао рассчитан до 2024 года. его купили в 2019 году за 4 миллиона евро у «Палмейраса».