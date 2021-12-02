Защитник «Шахтера»: «Рады видеть Мораеса на тренировках»

Ранее форвард вернулся в общую группу «горняков»

Жуниор Мораес / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко в интервью пресс-службе УПЛ рассказал о взаимопонимании с вингером «горняков» Михаилом Мудриком и возвращении форварда Жуниора Мораеса.

В матче с «Ингульцом» у вас была неплохая связка на фланге с Мудриком. Как просто вам играть с ним?

Мы постепенно, с каждой игрой, все лучше понимаем друг друга, налаживаем связки. Что-то уже получается на поле. Но можем еще лучше и будем стараться показать это.

Без подсказок Де Дзерби в Кропивницком было сложно?

Честно говоря, тренера нам не хватало. Он всегда в игре, всегда подбадривает, подсказывает. А здесь была тишина, необычно.

Возвращение Жуниора Мораеса в общую группу вдохновило коллектив?

Конечно! Мы соскучились по Жуни! Рады видеть его на тренировках, хотим, чтобы он как можно скорее вернулся в игру. Будем ему всячески помогать в этом. Надеюсь, что его возвращение на поле не за горами, он наш бомбардир.

Ранее сам Мораес прокомментировал свое возвращение в общую группу.