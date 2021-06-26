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Защитник «Шахтера» рассказал о процедуре, с которой начался сбор в Австрии

Тренерский штаб получает информацию о физических кондициях игроков
Футбол Украинская Премьер-лига
16:42
Защитник «Шахтера» рассказал о процедуре, с которой начался сбор в Австрии
Давид Хочолава / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Давид Хочолава рассказал о тестах физических показателей на старте сбора в Австрии.

Нам сказали, что нужно собрать информацию по каждому игроку: насколько готовы наши мышцы, как организм реагирует на нагрузку. Тесты хорошие, но тяжелые.

Сначала была шестиминутная разминка, где бежали трусцой, а затем челночный бег на маленькие расстояния, но с большим количеством повторений, то есть интенсивность высокая.

Ранее сообщалось, что Евгений Коноплянка и Исмаили восстановились после травмы, но занимаются индивидуально.

Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
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Теги

Шахтер Донецк Давид Хочолава Роберто Де Дзерби

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