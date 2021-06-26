Кулач: «Не в обиду, но «Шахтер» в прошлом сезоне был одним из самых нестабильных за последние 10 лет»
Защитник «Шахтера» рассказал о процедуре, с которой начался сбор в Австрии
Тренерский штаб получает информацию о физических кондициях игроков
Давид Хочолава / Фото - ФК Шахтер
Защитник «Шахтера» Давид Хочолава рассказал о тестах физических показателей на старте сбора в Австрии.
Нам сказали, что нужно собрать информацию по каждому игроку: насколько готовы наши мышцы, как организм реагирует на нагрузку. Тесты хорошие, но тяжелые.
Сначала была шестиминутная разминка, где бежали трусцой, а затем челночный бег на маленькие расстояния, но с большим количеством повторений, то есть интенсивность высокая.
Ранее сообщалось, что Евгений Коноплянка и Исмаили восстановились после травмы, но занимаются индивидуально.
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