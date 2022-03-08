Защитник «Шахтера»: «Шокирует, как ху*ло за час превратил жизнь украинцев в ад»
Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко высказался о нападении россии на Украину:
Находился я в Киеве дома. Спали себе спокойно и в 5 утра сработала тревога. Мы посмотрели в окно и увидели, что все люди бегают, автомобили куда-то спешат. Поднялся кипишь. Мы тоже не растерялись, достали чемодан и первые вещи, которые случились на глаза собрали. Поехали за город в Боярку. Сидели там три дня в бомбоубежище.
Понимали, что все с каждым днем хуже и хуже и все же рискнули и поехали домой в Полтаву. Здесь все родные. Мы приехали и с первого дня, моя инициатива была, помогать теробороне, всем военным, а также деткам. Каждый день мы ездим по блокпостам, военным комиссариатам. Собираем и покупаем все самое необходимое, начиная от продуктов и заканчивая экипировкой. Детям вещи, игрушки, еда и памперсы. Как-то так.
Военные на блокпостах узнают и благодарят за помощь. Сложно смотреть на то, что происходит в Украине, ведь страдают гражданские. Погибает много невинных детей и женщин. Но мы должны стоять до конца и справиться с этими российскими оккупантами.
Больше всего шокирует, что буквально через час путин-ху*ло превратил жизнь украинцев в ад. Людям приходится прятаться и выживать. Все их планы на будущее он разрушил. Но мы выстоим за свою Родину до конца и истребим этих тварей.
Напомним, что несмотря на отстранение агрессора, FIFA пытается помочь россии остаться в розыгрыше стыковых матчей квалификации чемпионата мира-2022.
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