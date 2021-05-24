«Шахтеру» исполнилось 85 лет
Защитник «Шахтера» спел для клипа в честь 85-летия клуба
Кривцов обладает не только футбольным талантом
Сергей Кривцов / Фото - ФК Шахтер
Донецкий «Шахтер» выпустил клип в честь 85-летия клуба. Он содержит исторически кадры успехов «горняков» под известную композицию «Спят курганы темные».
Современную аранжировку создал музыкант Евгений Филатов (The Maneken). Исполнил же песню защитник «оранжево-черных» Сергей Кривцов.
Ранее президент «Шахтера» Ринат Ахметов высказался по поводу юбилея клуба.
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