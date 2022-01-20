Агент Соломона намекнул на уход игрока из «Шахтера»
Защитник «Шахтера» травмировался на первых тренировках турецкого сбора
К счастью, повреждение у Конопли не слишком серьезное
Ефим Конопля / Фото: пресс-служба Шахтера
Фланговый защитник «Шахтера» Ефим Конопля получил травму на одной из первых тренировок на турецком сборе, сообщает пресс-служба «горняков».
По информации источника, к счастью, повреждение несерьезное. Возвращение латераля ожидается через несколько дней.
В нынешнем сезоне на счету Конопли 9 матчей в составе «Шахтера», 4 голевых передачи и 1 забитый мяч.
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