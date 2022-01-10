«Аякс» не отпустил Нереса в «Шахтера» за 15 миллионов евро
Защитник «Шахтера»: «В «Мариуполь» точно не пойду»
Кирюханцев готов поиграть заграницей
10 января 14:41
Фото: ФК Мариуполь
Защитник «Шахтера» Игорь Кирюханцев поделился мнением о своем будущем.
«Пока конкретики особо нет. Надеюсь, на этой неделе буду знать по дальнейшему переходу. У меня осталось полгода контракта с «Шахтером». Сейчас нужно рассмотреть все варианты и принять решение. Хотелось бы попробовать себя за границей. Будет это в Украине или за границей – пока точно не знаю».
Возвращение в «Мариуполь» или переход в клубы первой лиги, которые одной ногой в УПЛ, возможны?
«Я пока не владею информацией, чтобы конкретно сказать, где это будет, будет ли это в Украине, будут ли это условные «Металлист», «Кривбасс» или еще какая-то команда. Возвращение в «Мариуполь» – точно нет.
А как будет дальше – не знаю. На этой неделе я встречаюсь с агентом, буду разговаривать с Сергеем Палкиным и принимать решение».
Первую половину сезона он провел в «Александрии» в аренде. На его счету два мяча и один ассист в 11 матчах.
Комментарии 0