«Шахтер» отклонил два предложения по Трубину из Италии
Защитник «Шахтера»: «Я не думаю, что наша команда вернется в Донецк»
Додо рассказал о своем приезде в Украину в 2018-м году
Додо / Фото: ФК Шахтер
Защитник «Шахтера» Додо вспомнил о своем трансфере в донецкий клуб в 2018-м году. Его слова приводит UOL Esporte.
«Когда у меня начались переговоры с «Шахтером», моя жена начала искать информацию в интернете, и первое, что выдал поиск – это бомбы и война. Я немного испугался, но когда мы приехали, то увидели, что все совсем по-другому. Это очень безопасно, и то, что произошло, уже в прошлом.
Прошло пять или шесть лет с тех пор, как команда играла в Донецке. Я не думаю, что «Шахтер» вернется в этот город из-за политических причин. Когда я приехал, то единственная проблема заключалась в том, что мы играли домашние матчи в Харькове, куда нам приходилось каждый раз ездить. Решением стало то, что сейчас мы играем на том же стадионе, что и «Динамо». Это дает возможность больше отдыхать, и лучше выстраивать логистику».
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