Защитник «Шахтера»: «Я не думаю, что наша команда вернется в Донецк»

Защитник «Шахтера» Додо вспомнил о своем трансфере в донецкий клуб в 2018-м году. Его слова приводит UOL Esporte.

Прошло пять или шесть лет с тех пор, как команда играла в Донецке. Я не думаю, что «Шахтер» вернется в этот город из-за политических причин. Когда я приехал, то единственная проблема заключалась в том, что мы играли домашние матчи в Харькове, куда нам приходилось каждый раз ездить. Решением стало то, что сейчас мы играем на том же стадионе, что и «Динамо». Это дает возможность больше отдыхать, и лучше выстраивать логистику».