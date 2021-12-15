Защитник «Шахтера» зимой переедет в Россию

Мампасси близок к переходу

Фото: ФК Мариуполь

Защитник «Шахтера» Марк Мампасси перейдет в «Локомотив» зимой.

Москвичи договорились о трансфере с донецкой командой. Он уже покинул «Мариуполь», где выступал в аренде.

В нынешнем сезоне 18-летний игрок провел 15 матчей в УПЛ, оформив один ассист.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около 1 миллиона евро. В «Локомотиве» уже подтвердили интерес к игроку.

Помимо «железнодорожников», еще два российских клуба хотят подписать Мампасси.