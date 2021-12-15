«Динамо», «Шахтер» и другие узнали своих соперников в 1/4 Кубка Украины
Защитник «Шахтера» зимой переедет в Россию
Мампасси близок к переходу
15 декабря 15:51
Фото: ФК Мариуполь
Защитник «Шахтера» Марк Мампасси перейдет в «Локомотив» зимой.
Москвичи договорились о трансфере с донецкой командой. Он уже покинул «Мариуполь», где выступал в аренде.
В нынешнем сезоне 18-летний игрок провел 15 матчей в УПЛ, оформив один ассист.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около 1 миллиона евро. В «Локомотиве» уже подтвердили интерес к игроку.
Помимо «железнодорожников», еще два российских клуба хотят подписать Мампасси.
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