Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Защитник «Спортинга»: «Моя мечта – попасть в сборную Украины»

Гол Милованова помог представителю Сегунды выбить «Вильярреал» из Кубка Испании
Футбол Сборная Украины
08 января 22:49
Защитник «Спортинга»: «Моя мечта – попасть в сборную Украины»
Богдан Милованов / Фото - УАФ

Защитник хихонского «Спортинга» Богдан Милованов признался, что мечтает получить вызов в сборную Украины.

Безусловно, это моя мечта. Я понимаю, что попасть в сборную Украины непросто, но буду работать, чтобы она осуществилась.

Мне очень понравилось играть за молодежную сборную. Представители этой команды меня всегда поддерживают и до сих пор поздравляют с победами. Я очень рад, что сейчас у подопечных Руслана Ротаня хороший результат. Желаю молодежке попасть на чемпионат Европы.

Милованов также поделился впечатлениями от матча против «Вильярреала», в котором его гол оказался победным.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Спортинг (Хихон) Богдан Милованов

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Видео гола Кравца в испанской Сегунде, который своей пушкой даст прикурить многим форвардам
Видео гола Кравца в испанской Сегунде, который своей пушкой даст прикурить многим форвардам
Футбол Украинские легионеры
09 января 22:30
Украинский защитник испанского клуба: «Команда попала в какую-то яму»
Украинский защитник испанского клуба: «Команда попала в какую-то яму»
Футбол Украинские легионеры
08 января 21:36
Украинский герой матча поделился впечатлениями от прохода «Вильярреала» в Кубке Испании
Украинский герой матча поделился впечатлениями от прохода «Вильярреала» в Кубке Испании
Футбол Украинские легионеры
08 января 17:59
Украинский защитник забил «Вильярреалу», победитель ЛЕ вылетел из Кубка Испании
Украинский защитник забил «Вильярреалу», победитель ЛЕ вылетел из Кубка Испании
Футбол Примерa (Испания)
07 января 01:42
Ассист Кравца помог хихонскому «Спортингу» обыграть «Ибицу»
Ассист Кравца помог хихонскому «Спортингу» обыграть «Ибицу»
Футбол Украинские легионеры
18 декабря 2021г. 22:37

Новости: Футбол

«Днепр-1» может подписать защитника из Аргентины
«Днепр-1» может подписать защитника из Аргентины
Украинская Премьер-лига
11:52
Источник: Роналу устал от ситуации в МЮ. Он будет искать новый клуб
Источник: Роналу устал от ситуации в МЮ. Он будет искать новый клуб
Премьер-Лига (Англия)
11:38
Судаков: «Люди сделали для себя такой миф, что Ротань плохой тренер. Но они даже игру не смотрят»
Судаков: «Люди сделали для себя такой миф, что Ротань плохой тренер. Но они даже игру не смотрят»
Сборная Украины
11:17
Суперкубок Испании. «Барселона» – «Реал». Онлайн трансляция
Суперкубок Испании. «Барселона» – «Реал». Онлайн трансляция
В Европе
11:12
Защитник «Дженоа»: «Либо мы сдадимся и останемся в этом д*рьме, либо продолжим работать, пытаясь выбраться»
Защитник «Дженоа»: «Либо мы сдадимся и останемся в этом д*рьме, либо продолжим работать, пытаясь выбраться»
Серия А (Италия)
10:58
Почеттино – о ничьей с «Лионом»: «У нас было много проблем в первом тайме»
Почеттино – о ничьей с «Лионом»: «У нас было много проблем в первом тайме»
Лига 1 (Франция)
10:50
Моуриньо винит всех, кроме себя: «В «Роме» нет человека с сильным характером. Игроки должны тянуться ко мне, а не я к ним»
Моуриньо винит всех, кроме себя: «В «Роме» нет человека с сильным характером. Игроки должны тянуться ко мне, а не я к ним»
Серия А (Италия)
10:45
33-летний экс-игрок сборной Украины отправился на сборы с «Черноморцем»
33-летний экс-игрок сборной Украины отправился на сборы с «Черноморцем»
Украинская Премьер-лига
10:35
Битва за финал. «Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн трансляция
Битва за финал. «Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
10:26
Все новости

Популярные новости

Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
2
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Бокс Профессиональный бокс
07 января 22:45
9
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Бокс Профессиональный бокс
05 января 11:30
7
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
04 января 21:22
4
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:07
9
Все новости