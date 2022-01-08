Защитник «Спортинга»: «Моя мечта – попасть в сборную Украины»

Богдан Милованов / Фото - УАФ

Защитник хихонского «Спортинга» Богдан Милованов признался, что мечтает получить вызов в сборную Украины.

Мне очень понравилось играть за молодежную сборную. Представители этой команды меня всегда поддерживают и до сих пор поздравляют с победами. Я очень рад, что сейчас у подопечных Руслана Ротаня хороший результат. Желаю молодежке попасть на чемпионат Европы.