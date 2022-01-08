Украинский защитник испанского клуба: «Команда попала в какую-то яму»
Защитник «Спортинга»: «Моя мечта – попасть в сборную Украины»
Гол Милованова помог представителю Сегунды выбить «Вильярреал» из Кубка Испании
08 января 22:49
Богдан Милованов / Фото - УАФ
Защитник хихонского «Спортинга» Богдан Милованов признался, что мечтает получить вызов в сборную Украины.
Безусловно, это моя мечта. Я понимаю, что попасть в сборную Украины непросто, но буду работать, чтобы она осуществилась.
Мне очень понравилось играть за молодежную сборную. Представители этой команды меня всегда поддерживают и до сих пор поздравляют с победами. Я очень рад, что сейчас у подопечных Руслана Ротаня хороший результат. Желаю молодежке попасть на чемпионат Европы.
Милованов также поделился впечатлениями от матча против «Вильярреала», в котором его гол оказался победным.
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