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Защитник «Вереса»: «Мы никогда не подстраиваемся под соперника»

Немчанинов рассказал о грядущем принципиальном матче
Футбол Украинская Премьер-лига
16:43
Защитник «Вереса»: «Мы никогда не подстраиваемся под соперника»
Дмитрий Немчанинов / Фото - НК Верес

Защитник «Вереса» Дмитрий Немчанинов поделился с пресс-службой клуба ожиданиями от матча седьмого тура украинской Премьер-лиги против «Львова».

Мы никогда не подстраиваемся под какого-то конкретного соперника. Строим свою игру. У нас есть свой план недельной работы, которого мы придерживаемся.

Является ли «Львов» принципильним соперником для нас? Опираясь на мнение наших болельщиков, историю обоих клубов – пожалуй, да. Я не так давно в команде, но знаю об истории отношений «Вереса» и «Львова».

Для всей нашей команды, если матч и не будет сверх принципиальным, то уж точно очень важным.

Ранее стало известно, что форвард «Вереса» вскоре сможет вернуться на поле.

Сергей Стаднюк
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Теги

Верес Дмитрий Немчанинов ФК Львов

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