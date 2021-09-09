Форвард «Вереса» вскоре сможет вернуться на поле
Защитник «Вереса»: «Мы никогда не подстраиваемся под соперника»
Немчанинов рассказал о грядущем принципиальном матче
Дмитрий Немчанинов / Фото - НК Верес
Защитник «Вереса» Дмитрий Немчанинов поделился с пресс-службой клуба ожиданиями от матча седьмого тура украинской Премьер-лиги против «Львова».
Мы никогда не подстраиваемся под какого-то конкретного соперника. Строим свою игру. У нас есть свой план недельной работы, которого мы придерживаемся.
Является ли «Львов» принципильним соперником для нас? Опираясь на мнение наших болельщиков, историю обоих клубов – пожалуй, да. Я не так давно в команде, но знаю об истории отношений «Вереса» и «Львова».
Для всей нашей команды, если матч и не будет сверх принципиальным, то уж точно очень важным.
Ранее стало известно, что форвард «Вереса» вскоре сможет вернуться на поле.
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