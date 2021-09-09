Защитник «Вереса»: «Мы никогда не подстраиваемся под соперника»

Дмитрий Немчанинов / Фото - НК Верес

Защитник «Вереса» Дмитрий Немчанинов поделился с пресс-службой клуба ожиданиями от матча седьмого тура украинской Премьер-лиги против «Львова».

Является ли «Львов» принципильним соперником для нас? Опираясь на мнение наших болельщиков, историю обоих клубов – пожалуй, да. Я не так давно в команде, но знаю об истории отношений «Вереса» и «Львова».

Для всей нашей команды, если матч и не будет сверх принципиальным, то уж точно очень важным.