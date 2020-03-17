У «Шахтера» и «Динамо» сложные задачи. Но они уже совершали потрясающие камбэки в еврокубах
Защитник «Вильярреала»: «Динамо» выйдет на поле с намерением победить»
Гаспар отметил, что испанской команде не стоит расслабляться после 2:0 в Киеве
17 марта 18:49
Марио Гаспар / Фото - UEFA
Защитник «Вильярреала» Марио Гаспар поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Динамо». Встреча состоится 18 марта в Испании. Слова футболиста передает официальный сайт UEFA.
В недавнем матче у меня была возможность отыграть несколько минут и почувствовать игровой ритм. Выйдем на поле с желанием победить. У нас есть положительный результат, добытый на выезде, но его нужно закрепить. Гол соперника может изменить ситуацию, нам нужно выигрывать.
«Динамо» выйдет на поле с намерением победить, чтобы пройти в следующий раунд. Это будет быстрая игра. Соперник будет настроен решительно.
«Вильярреал» должен сыграть не хуже, чем на выезде. Мы будем создавать опасные моменты, постараемся надежно сыграть в обороне и победить.
Игру Лиги Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Вильярреал» – «Динамо» онлайн. Начало – в 22:00.