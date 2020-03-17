Защитник «Вильярреала»: «Динамо» выйдет на поле с намерением победить»

Марио Гаспар / Фото - UEFA

Защитник «Вильярреала» Марио Гаспар поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Динамо». Встреча состоится 18 марта в Испании. Слова футболиста передает официальный сайт UEFA.

«Динамо» выйдет на поле с намерением победить, чтобы пройти в следующий раунд. Это будет быстрая игра. Соперник будет настроен решительно.

«Вильярреал» должен сыграть не хуже, чем на выезде. Мы будем создавать опасные моменты, постараемся надежно сыграть в обороне и победить.