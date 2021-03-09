Защитник «Вильярреала»: «В матче с «Динамо» мы планируем изменить неудачную динамику»

Защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль высказался о грядущей встрече с «Динамо» в 1/8 финала Лиги Европы. Слова игрока приводит пресс-служба клуба.

Мы не можем опустить руки, должны продолжать борьбу. У нас есть время, чтобы отреагировать. Только вместе мы сможем закончить сезон, как хотим.

Еврокубки помогут нам изменить нам ситуацию. Мы нацелены на матч с «Динамо» и получение хорошего результата, который должен изменить неудачную динамику».