Цыганык: «Матч против «Зари» для «Динамо» важнее, чем с «Вильярреалом»
Защитник «Вильярреала»: «В матче с «Динамо» мы планируем изменить неудачную динамику»
В последних двух встречах «желтая субмарина» проиграла
Рауль Альбиоль / Фото: Getty Images
Защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль высказался о грядущей встрече с «Динамо» в 1/8 финала Лиги Европы. Слова игрока приводит пресс-служба клуба.
«Это не лучший момент. Мы долгое время не проигрывали, но началась эта полоса, так что мы должны ее прервать. Знаем, что должны реагировать и исправлять то, что делаем неправильно.
Мы не можем опустить руки, должны продолжать борьбу. У нас есть время, чтобы отреагировать. Только вместе мы сможем закончить сезон, как хотим.
Еврокубки помогут нам изменить нам ситуацию. Мы нацелены на матч с «Динамо» и получение хорошего результата, который должен изменить неудачную динамику».
«Динамо» примет «Вильярреал» 11-го марта в Киеве. Начало - в 20:00.
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