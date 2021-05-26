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Защитник «Вильярреала» вернулся в общую группу перед финалом Лиги Европы

Аргентинец сможет сыграть против «Манчестер Юнайтед»
Футбол Лига Европы UEFA
13:01
Защитник «Вильярреала» вернулся в общую группу перед финалом Лиги Европы
Хуан Фойт / Фото - UEFA

Защитник «Вильярреала» Хуан Фойт вернулся в общую группу накануне финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает официальный сайт UEFA.

Аргентинец травмировался в первом матче полуфинала с «Арсеналом» (2:1). Однако перед решающим поединком турнира футболист сумел провести интенсивную тренировку вместе с командой и, скорее всего, сможет принять участие во встрече.

Отмечается, что испанская пресса видит Фойта в стартовом составе на позиции правого защитника. Слева ожидается появление Альфонсо Педрасы. В центре – Рауля Альбиоля и Пау Торреса.

Финал Лиги Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.

Сергей Стаднюк
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Вильярреал Манчестер Юнайтед

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