Защитник «Вильярреала» вернулся в общую группу перед финалом Лиги Европы

Аргентинец сможет сыграть против «Манчестер Юнайтед»

Хуан Фойт / Фото - UEFA

Защитник «Вильярреала» Хуан Фойт вернулся в общую группу накануне финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает официальный сайт UEFA.

Аргентинец травмировался в первом матче полуфинала с «Арсеналом» (2:1). Однако перед решающим поединком турнира футболист сумел провести интенсивную тренировку вместе с командой и, скорее всего, сможет принять участие во встрече.

Отмечается, что испанская пресса видит Фойта в стартовом составе на позиции правого защитника. Слева ожидается появление Альфонсо Педрасы. В центре – Рауля Альбиоля и Пау Торреса.

Финал Лиги Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.