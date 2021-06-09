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Защитник «Ворсклы»: «Молодым клубам сложно попасть в ЛЧ, потому что у нас уже есть «Шахтер» и «Динамо»

Наджиб Якубу подвел итоги сезона-2020/2021
Футбол Украинская Премьер-лига
16:53
Защитник «Ворсклы»: «Молодым клубам сложно попасть в ЛЧ, потому что у нас уже есть «Шахтер» и «Динамо»
Наджиб Якубу / фото - FootBoom

Защитник полтавской «Ворсклы» Наджиб Якубу подвел итоги завершившегося сезона УПЛ, по результатам которого его команда финишировала на 5-м месте Лиги. Цитирует Якубу портал Africa-foot.

«Молодым клубам в Украине сложно попасть в ЛЧ, потому что есть такие мастодонты как «Шахтер» и «Динамо». Мы были нацелены на Лигу Европы, но в этом году нам не повезло. Попробуем свои силы в квалификации Лиги Конференций, это хорошая площадка для нас.

Цель на следующий сезон? Лучшее место в таблице».

Напомним, «Ворскла» подпишет защитника «Десны» Тамма.

Михаил Рыбак
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Теги

Динамо Киев Шахтер Донецк Ворскла

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