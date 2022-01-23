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Защитник «Ворсклы»: «Юрченко? Читал в интернете якобы о переговорах с ним, но пока это больше смахивает на слухи»

Защитник – о первых тренировках команды в новом году
Футбол Украинская Премьер-лига
07:18
Защитник «Ворсклы»: «Юрченко? Читал в интернете якобы о переговорах с ним, но пока это больше смахивает на слухи»
Фото: ФК Ворскла

Защитник «Ворсклы» Владимир Чеснаков рассказал о первых тренировках команды в новом году и о подготовке к весенней части сезона.

«Как говорят, на первом этапе закладывали фундамент будущих побед. После отпуска было нелегко справиться с нагрузками, но никто не жаловался. Осознаем, что дальше будет еще труднее, ведь к занятиям по физподготовке прибавится еще и игровая практика. Однако важно, что отправляемся в Турцию во здравии и в хорошем настроении.

Что касается новичков, то их пока два: Андрей Бацула, который раньше играл в минском «Динамо» и сборник Люксембурга – Венсан Тилль – младший брат Оливье. Мы этих ребят знаем. Еще несколько новичков приедут на просмотр непосредственно в Турцию.

Владлен Юрченко? Я читал в интернете якобы о переговорах с ним, но пока это больше смахивает на слухи. Думаю, что какая-то конкретика в кадровом вопросе появится ближе к 9 февраля, когда мы будем проводить спарринг против «Лодзи».


Ранее интерес к Юрченко подтвердил Юрий Максимов.

Источник: Meta-ratings.com.ua Андрей Усмонов
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