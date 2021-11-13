«Шахтер» начал продавать билеты на последний домашний матч ЛЧ в этом году
Защитник юношеской сборной Украины раздумывает между 4 вариантами из России
Агент сообщил, когда можно ожидать перехода молодого центрбека
Марк Мампасси / Фото - Globallookpress
Вадим Шаблий, агент защитника «Шахтера» Марка Мампасси, рассказал о вариантах продолжения карьеры своего подопечного.
К Мампасси очень много интереса со стороны абсолютно разных стран и клубов. Сейчас игрок думает, какой вариант ему подойдет для прогресса.
В данный момент им интересуются четыре российских топ-клуба. В теории, этой зимой он может перебраться в Россию.
Напомним, текущий сезон центрбек начал в аренде «Мариуполю».
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