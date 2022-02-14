Защитник «Ювентуса» Де Лигт: «Я был уверен, что Малиновский не забьет оттуда. Спросил, как ему это удалось»

Украинец забил пушечным ударом в матче со «старой синьорой»

Фото: Getty Images

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт высказался о голе украинского хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского в очной встрече в Серии А (1:1). Его цитирует Football Italia.

«Я был уверен, что он не забьет оттуда! Я даже спросил у Малиновского после матча, как ему удалось исполнить такой удар с 30 метров. Я бы никогда не подумал, что он сможет забить с такой позиции.

Думаю, сегодня обе команды остались недовольны результатом матча и потерей очков, но в футболе такое случается. Конечно, это был очень важный матч, так как «Аталанта» является одним из наших прямых конкурентов. Мы должны выкладываться в каждой отдельно взятой игре, а в конце сезона будет видно, на каком месте мы финишируем»

«Ювентус» сравнял счет на последних минутах, но гол Малиновского был просто невероятным.