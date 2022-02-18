Защитник «Зальцбурга» заразился малярией после возвращения из Кубка Африки

Сроки восстановления Онгуэне пока неизвестны

Фото: RB Salzburg

Защитник «Зальцбурга» Жером Онгуэне выбыл на неопределенный срок.

Он лишь недавно вернулся с Кубка Африки, который проходил в родном для него Камеруне. Оттуда он привез малярию, сообщает сайт клуба.

В ближайшее время игрок к игре не вернется. Он пропустит минимум месяц.

Без него «Зальцбург» сыграл вничью с «Баварией» (1:1) в Лиге чемпионов. На счету Онгуэне 17 матчей и два гола в нынешнем сезоне.