Экс-тренер «Зари»: «В матче луганчан против ЦСКА все будет зависеть от эффективности прессинга»
Защитник «Зари»: «ЦСКА приехал брать реванш, будет силовой футбол»
В прошлом матче Лиги конференций подопечные Скрипника нанесли поражение болгарам
17:49
Максим Имереков / Фото - ФК Заря
Защитник «Зари» Максим Имереков поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги конференций против софийского ЦСКА. Слова футболиста передает пресс-служба луганчан.
Думаю, что это будет очень трудная игра, потому что соперник приехал брать реванш. Мы также настраиваемся только на положительный результат. Все вышедшие на футбольное поле приложат максимум усилий для достижения положительного результата.
ЦСКА – очень организованная команда. Нам было сложно в Софии. В домашнем матче мы тоже должны выйти и добиться максимального результата.
Да, мы понимаем, что будет силовой футбол. Но мы будем играть в свою игру, а не подстраиваться под соперника. А борьба – неотъемлемая часть футбола.
За игрой Лиги конференций можно будет следить сегодня, 4 ноября, на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Заря» – ЦСКА София. Начало – в 19:45.
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