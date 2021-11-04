Защитник «Зари»: «ЦСКА приехал брать реванш, будет силовой футбол»

Максим Имереков / Фото - ФК Заря

Защитник «Зари» Максим Имереков поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги конференций против софийского ЦСКА. Слова футболиста передает пресс-служба луганчан.

ЦСКА – очень организованная команда. Нам было сложно в Софии. В домашнем матче мы тоже должны выйти и добиться максимального результата.

Да, мы понимаем, что будет силовой футбол. Но мы будем играть в свою игру, а не подстраиваться под соперника. А борьба – неотъемлемая часть футбола.