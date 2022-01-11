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Защитник «Зари»: «В УПЛ будет жаркая развязка»

Луганская команда вышел из отпуска
Футбол Украинская Премьер-лига
11 января 15:44
Защитник «Зари»: «В УПЛ будет жаркая развязка»
Виталий Вернидуб / Фото: Футбол 24

Защитник «Зари» Виталий Вернидуб высказался о выходе своей команды из отпуска. Игрока цитирует пресс-служба луганчан.

– Все хорошо отдохнули. С отличным настроением приступили к работе. Надо продолжить борьбу в чемпионате, которую мы начали и надеюсь, все у нас получится.

– Борьба будет интересной. Многие соперники сейчас подтягиваются.

– Да, согласен с вами. Конкуренты тоже усиливаются и считаю, что весной этого года будет очень жаркая развязка чемпионата и борьба за третье место. Надеюсь, нам удастся обогнать всех.

- Программа турецкого сбора уже известна.

– Да, мы опытные футболисты и понимаем, что нас ожидает. Не думаю, что подготовка будет кардинально разниться. Самое главное, что собрание – это всегда тяжелый и ответственный труд от результатов которого будут зависеть результаты в чемпионате. Будем выкладываться по полной.

– Уже известны наши спарринг-партнеры на первом сборе.

– Да, хорошие команды. Будет интересно с ними сыграть. Главное, чтобы все обошлось без травм, плюс нужно выполнить задачи, которые ставит тренерский штаб.


Турнирная таблица УПЛ.

Петр Приходько
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Виталий Вернидуб Заря

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