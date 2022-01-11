Защитник «Зари»: «В УПЛ будет жаркая развязка»
Защитник «Зари» Виталий Вернидуб высказался о выходе своей команды из отпуска. Игрока цитирует пресс-служба луганчан.
– Все хорошо отдохнули. С отличным настроением приступили к работе. Надо продолжить борьбу в чемпионате, которую мы начали и надеюсь, все у нас получится.
– Борьба будет интересной. Многие соперники сейчас подтягиваются.
– Да, согласен с вами. Конкуренты тоже усиливаются и считаю, что весной этого года будет очень жаркая развязка чемпионата и борьба за третье место. Надеюсь, нам удастся обогнать всех.
- Программа турецкого сбора уже известна.
– Да, мы опытные футболисты и понимаем, что нас ожидает. Не думаю, что подготовка будет кардинально разниться. Самое главное, что собрание – это всегда тяжелый и ответственный труд от результатов которого будут зависеть результаты в чемпионате. Будем выкладываться по полной.
– Уже известны наши спарринг-партнеры на первом сборе.
– Да, хорошие команды. Будет интересно с ними сыграть. Главное, чтобы все обошлось без травм, плюс нужно выполнить задачи, которые ставит тренерский штаб.