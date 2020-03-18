Защитника «Славии» избили после матча с «Рейнджерс». Джеррард обвинил игрока в расизме

Камара пострадал от расистских высказываний Куделы

Джеррард и Кудела / Фото: Reuters

Пражская «Славия» вышла в 1/4 финала Лиги Европы, переиграв на выезде в большинстве шотландский «Рейнджерс». В середине второго тайма два игрока команды шотландцев были удалены с поля. На поле возникла потасовка.



Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард после матча в интервью BBC обвинил защитника чешской команды Ондржея Кудела в расизме в отношении Глена Камара:

Я сильно взбешен. Сложно описать, что я чувствую сейчас, потому что я знаю Глена Камара и доверяю ему на 100%. Это очень обидно, слишком много такого происходит в мировом футболе. Игрок «Славии» был причиной этого, и затем ситуация обострилась еще больше. К футболистам присоединились болельщики, а расизм растет и усиливается. Что-то надо с этим делать. Это не моя компетенция, но я поддерживаю Глена Камара. Я на 100% верю в обвинения по расизму. Другие игроки, которые стояли рядом, тоже слышали это. Я готов встать рядом с ним и поддержать. Теперь эта ситуация – в компетенции УЕФА. Надеюсь, что эту историю не будут замалчивать.

V útrobách stadionu Ibrox mělo dojít ke zbití Ondřeje Kúdely pěstmi. Slavia nemůže opustit prostory. Pražský klub zavolal policii. @SeznamZpravy to potvrdil zdroj přímo z místa. — Jiří Hošek (@hosekj) March 18, 2021

После матча на территории стадиона был избит этот самый защитник гостей Ондржей Кудела, о чем сообщили чешские журналисты. Пока что неизвестно, кто именно это сделал.

Из-за скандала игроков «Славия» после игры не пускали в раздевалку, команда долго не могла покинуть стадион. Клуб вызывал полицию в связи с происшествием.

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