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Засиделся. Шакири может перебраться в Лигу 1

«Ливерпуль» готов продать швейцарца за 8 миллионов евро
Футбол Лига 1 (Франция)
09:22
Засиделся. Шакири может перебраться в Лигу 1
Джердан Шакири / Фото - thelaziali
Хавбек «Ливерпуля» Джердан Шакири может стать игроком французского «Лиона». Об этом в Twitter сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Мерсисайдский клуб готов попрощаться с игроком за 8 миллионов евро, а «Лион» намерен заплатить не более 6 миллионов.

Действующее соглашение швейцарца с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2023 года.

В минувшем сезоне Шакири сыграл 22 матча во всех турнирах, забив один мяч и сделав 4 ассиста.

Ранее «Ливерпуль» продлил контракт с английским защитником Трентом Александр-Арнольдом.
Владимир Кириченко
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Теги

Джердан Шакири Ливерпуль Лион

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