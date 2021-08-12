Засиделся. Шакири может перебраться в Лигу 1

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«Ливерпуль» готов продать швейцарца за 8 миллионов евро
09:22
Джердан Шакири / Фото - thelazialiХавбек «Ливерпуля» Джердан Шакири может стать игроком французского «Лиона». Об этом в Twitter сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Мерсисайдский клуб готов попрощаться с игроком за 8 миллионов евро, а «Лион» намерен заплатить не более 6 миллионов.
Действующее соглашение швейцарца с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2023 года.
В минувшем сезоне Шакири сыграл 22 матча во всех турнирах, забив один мяч и сделав 4 ассиста.
Ранее «Ливерпуль» продлил контракт с английским защитником Трентом Александр-Арнольдом.
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