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Авторитетный портал наградил Малиновского высоким баллом за игру с «Удинезе»

Украинец отметился двумя результативными действиями
Футбол Украинские легионеры
09 января 20:42
Авторитетный портал наградил Малиновского высоким баллом за игру с «Удинезе»
Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC

В матче 21-го тура Серии А «Аталанта» на выезде разгромила «Удинезе» (2:6).

Авторитетный портал WhoScored выставил футболистам оценки за матч. Лучшим игроком встречи был признан форвард «богини» Луис Мюриэль, оформивший дубль. Его старания оценили в 9,8 баллов.

Вторая по величине оценка (8,6) досталась крайнему защитнику Меле, который сделал гол+пас.

Следом за ними идет украинский полузащитник бергамасков Руслан Малиновский. Портал оценил его выступление в 8,4 баллов. Игрок отдал голевую передачу и забил сам.

Малиновский в огне! Видео филигранного ассиста и шикарного гола украинца в матче с «Удинезе».

Павел Харченко
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Руслан Малиновский Аталанта

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