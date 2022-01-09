«Наполи» минимально справился с «Сампдорией», не дав «Аталанте» Малиновского выйти на 3 место
Авторитетный портал наградил Малиновского высоким баллом за игру с «Удинезе»
Украинец отметился двумя результативными действиями
09 января 20:42
Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC
В матче 21-го тура Серии А «Аталанта» на выезде разгромила «Удинезе» (2:6).
Авторитетный портал WhoScored выставил футболистам оценки за матч. Лучшим игроком встречи был признан форвард «богини» Луис Мюриэль, оформивший дубль. Его старания оценили в 9,8 баллов.
Вторая по величине оценка (8,6) досталась крайнему защитнику Меле, который сделал гол+пас.
Следом за ними идет украинский полузащитник бергамасков Руслан Малиновский. Портал оценил его выступление в 8,4 баллов. Игрок отдал голевую передачу и забил сам.
Малиновский в огне! Видео филигранного ассиста и шикарного гола украинца в матче с «Удинезе».
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