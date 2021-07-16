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Затравленный фанатами после промаха с пенальти Сака обратился к общественности

19-летнего игрока смешали с грязью особо впечатлительные англичане
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:09
Затравленный фанатами после промаха с пенальти Сака обратился к общественности
Букайо Сака / фото - ESPN

В финале Евро-2020 сборная Англии уступила итальянцам в серии послематчевых пенальти. Решающий удар с точки не забил форвард «Арсенала» Букайо Сака и в его сторону моментально посыпались тысячи оскорблений на расовой почве.

Игрок впервые после своего фатального промаха на своей странице в Instagram обратился к болельщикам:

«Я держался подальше от социальных сетей в течение нескольких дней, чтобы провести время со своей семьей и поразмышлять над последними несколькими неделями. Это послание не отражает того, насколько я благодарен за всю полученную любовь, и я чувствую, что должен поблагодарить всех, кто поддерживал меня.

Для меня было честью входить в состав сборной Англии, которая показывает пример. Они братья на всю жизнь, и я благодарен за всё, чему научился у каждого из игроков и сотрудников, которые так много работали, чтобы помочь этой команде выйти в наш первый финал за 55 лет. Видеть мою семью в толпе, знать, на что они пожертвовали, чтобы помочь мне попасть туда — это значило для меня всё.

Нет слов, чтобы передать, как я был разочарован результатом и своим пенальти. Я действительно верил, что мы выиграем этот финал для вас. Мне жаль, что мы не смогли привезти кубок в Англию в этом году, но я обещаю, что мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы это поколение знало, что значит побеждать.

Моя реакция после матча сказала обо всей моей боли, но я могу пообещать вам, что не допущу, чтобы тот негатив, который я получил на этой неделе, сломал меня.

Для тех, кто проводил кампанию от моего имени и отправлял мне сердечные письма, желал мне и моей семье всего наилучшего — я очень благодарен. Вот чем должен быть футбол. Страсть, люди всех рас, полов, религий и происхождения объединяются для одной общей радости от американских горок футбола.

Я не хочу, чтобы хоть один ребёнок или взрослый получал такие ненавистные и оскорбительные сообщения, которые я получил на этой неделе. Их также получали Маркус и Джейдон. Я сразу понял, какую ненависть получу, и печальная реальность в том, что мощные социальные платформы не делают достаточно, чтобы остановить эти сообщения.

Расизму или ненависти любого рода нет места в футболе или в любой сфере общества. Проявляя доброту друг к другу, мы победим. Любовь всегда побеждает».

Помимо Сака пенальти в послематчевой серии также не забили Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо. В соцсетях разорвали на кусочки игроков, оскорбляя их на расовой почве. А огромный мурал, сделанный в честь Рэшфорда за его помощь детям Англии, осквернили вандалы.

Накануне, полиция задержала 4 англичан, проявлявших расизм в сторону игроков национальной команды.

Павел Харченко
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Теги

сборная Англии (футбол) Маркус Рэшфорд Джейдон Санчо

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