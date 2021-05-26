Затянул с ответом. Ребров не будет тренировать АЕК

В греческом клубе уже нашли другого кандидата на пост главного тренера

Сергей Ребров / фото - gettyimages

В новом сезоне Сергей Ребров не будет тренировать АЕК, сообщает SDNA. Представители греческого клуба давали украинцу время до вторника на принятие решения, но он затянул с ответом.

В клубе посчитали, что Ребров «слишком много думал», поэтому и отказались от его услуг. Греки уже даже нашли новый вариант, несмотря на то, что назначение экс-тренера киевского «Динамо» было приоритетным для клуба.

Новым коучем греков станет сербский специалист Владан Милоевич, дважды выигрывавший сербскую Суперлигу, а в сезоне 2020/21 работавший в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

Милоевич подписал с клубом контракт на два года и будет представлен в качестве главного тренера 26-го мая.

Напомним, ранее сообщалось, что у Реброва конфликт с руководством «Ференцвароша».